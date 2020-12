Sostegno per gli affitti e il sociale, il Consiglio approva la manovra di Bilancio

SESTO FIORENTINO – Sostegno per gli affitti e per il sociale: la manovra di bilancio approvata dal consiglio comunale lunedì 30 novembre prevede 100mila euro in più per il sociale, quasi 200mila euro in più per il contributo affitti e le manutenzioni degli alloggi ERP e ulteriori misure a sostegno di associazioni e società sportive.Il […]

SESTO FIORENTINO – Sostegno per gli affitti e per il sociale: la manovra di bilancio approvata dal consiglio comunale lunedì 30 novembre prevede 100mila euro in più per il sociale, quasi 200mila euro in più per il contributo affitti e le manutenzioni degli alloggi ERP e ulteriori misure a sostegno di associazioni e società sportive.

Il provvedimento, licenziato coi soli voti favorevoli della maggioranza, incrementa di 100mila euro il fondo destinato all’erogazione del contributo affitti per le famiglie in difficoltà economica, portando le risorse disponibili a 420mila euro; a questi si aggiungono 75mila euro per la manutenzione degli alloggi Erp. Altri 100mila euro vengono destinati alla Società della Salute per potenziare i servizi sociali a sostegno delle situazioni di particolare disagio.

È di 50mila euro, invece, il fondo messo a disposizione di associazioni e società sportive per far fronte alle difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria, che si va ad aggiungere alle forme di sostegno giù previste nei mesi scorsi. Altri 30mila euro andranno alle scuole del territorio per progetti di sostegno alla didattica a distanza. “Nonostante la fase estremamente critica e le minori entrate previste, soprattutto per quello che riguarda Irpef e tariffe, grazie a un rigoroso lavoro da parte degli uffici siamo riusciti a trovare nuove risorse per sostenere le famiglie in un momento di grande crisi – afferma l’assessore al bilancio Donatella Golini – Nei limiti delle nostre competenze e del nostro bilancio, ci stiamo impegnando a fornire tutto il sostegno possibile in un momento di gravissima crisi, le cui conseguenze si ripercuoteranno a lungo nel tessuto economico e sociale”.