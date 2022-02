Sostenere il lavoro del Consorzio “Il Cappello di Firenze”: l’unione dei Comuni fa la forza

SIGNA – Si è svolto questa mattina a Signa, all’interno del palazzo comunale, un incontro fra i Comuni di Signa, Campi Bisenzio, Chiesina Uzzanese e Poggio a Caiano per la definizione di un tavolo di lavoro volto a potenziare lo sviluppo delle imprese e conferire riconoscimento all’attività dell’industria del cappello. Dopo la firma del protocollo d’intesa per il consolidamento del sistema locale delle imprese tra Regione Toscana e Comune di Signa – finalizzato a potenziare la numerosità delle imprese che operano sul territorio – e l’attivazione di una collaborazione fra gli enti per il recupero e la valorizzazione di immobili da destinarsi all’insediamento di nuove imprese, l’amministrazione comunale signese ha approvato lo scorso dicembre in consiglio comunale il protocollo per il riconoscimento dell’attività del Consorzio “Il Cappello di Firenze” condividendone gli obiettivi programmatici per il rilancio e lo sviluppo dell’attività del settore.

“Oggi – si legge in una nota – un ulteriore passo in avanti: presenti al tavolo insieme al sindaco Giampiero Fossi e all’assessore allo sviluppo economico Enrico Rossi, il sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti, il vice-sindaco di Poggio a Caiano Giacomo Mari, Ester Artese, assessore allo sviluppo economico e al commercio del Comune di Campi Bisenzio, e Alessio Marzi in qualità di presidente del Consorzio “Il Cappello di Firenze”. Un incontro per condividere le proposte del Consorzio ai Comuni in cui trovano sede numerose aziende legate alla produzione di cappelli, realizzato per condividere gli intenti e sviluppare una rete di sostegno e supporto alle attività dell’industria del cappello”.

“Insieme alle altre amministrazioni vogliamo porre le basi per la realizzazione di un comitato che supporti l’attività dell’industria del cappello puntando su parole chiave quali innovazione, formazione, sostenibilità ed economia circolare, – dice il sindaco Giampiero Fossi – ci uniamo per potenziare le nostre imprese promuovendo misure di sostegno che guardino a nuovi modelli produttivi, organizzativi e distributivi; supportando le imprese che investono in formazione per lo sviluppo di nuove competenze; cerchiamo di promuovere, attraverso una buona rete comunicativa, l’internazionalizzazione delle aziende affinché trovino il giusto spazio nei mercati e negli eventi fieristici internazionali”.