“Sosteniamoci”, conclusa la raccolta fondi a favore di Pubblica Assistenza e Misericordia

SIGNA – Si è conclusa la raccolta fondi dell’iniziativa denominata “Sosteniamoci – Signa accanto ai suoi soccorritori”, che ha permesso di devolvere 2.400 euro in aiuto a Pubblica Assistenza di Signa e Misericordia di San Mauro. “La raccolta – si legge in una nota – era stata promossa dalle liste Progressisti per Signa, Partito Democratico, Noi Siamo Signa e Fare Insieme a favore delle due associazioni per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali per i loro volontari”. “Ancora una volta i signesi hanno dimostrato sensibilità e generosità, valorizzando l’importante ruolo che Pubblica Assistenza e Misericordia rivestono nel tessuto sociale del nostro territorio. Molte donazioni, spesso di piccoli importi che in questa situazione di difficoltà assumono ancora più valore. Ovviamente il nostro aiuto non si esaurirà con questa iniziativa”, queste le parole di Daniele Donnini (Progressisti per Signa), Viola Valguarnera (capo gruppo Pd), Federico La Placa (segretario Pd Signa), Elisa Binella (Noi Siamo Signa) e Marcello Quaresima (Fare Insieme) ringraziando “tutti coloro che hanno donato attraverso i canali messi a disposizione dall’iniziativa stessa e coloro che, invece, hanno versato contributi direttamente alle due associazioni. Un enorme grazie, ancora una volta, alle volontarie e ai volontari della Pubblica Assistenza di Signa, della Misericordia di San Mauro, della Protezione Civile di Signa, alle forze dell’ordine, al personale medico/sanitario, alle farmacie, a tutte quelle persone che in queste settimane si sono adoperate e si adopereranno per garantire il benessere delle nostre famiglie, al sindaco Giampiero Fossi, alla giunta, a tutto il personale del Comune di Signa. Ricordiamo che per qualsiasi tipo di informazione o assistenza per Covid-19 è possibile mettersi in contatto con il Centro operativo comunale, attivo h24 attraverso il numero 333/6114984″.