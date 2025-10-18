“Sotto la casa. Soterrani” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Questa sera 18 ottobre alle 20.30 al Teatro della Limonaia InQuanto Teatro presenta “Sotto la casa. Soterrani” di Josep María Benet i Jornet, regia Vieri Raddi e Elisa Vitiello, con Lorenzo Carcasci e Vieri Raddi. La storia. Un paese qualunque, un giorno qualunque, un luogo qualunque. Due uomini sconosciuti, di cui non arriveremo mai a sapere i nomi. Uno di loro, all’apparenza distratto, per poco non viene investito da un’auto. L’altro, che assiste alla scena, gli offre una birra e le sue parole. Un incontro che sembra casuale, ma che casuale forse non è. Forse perché a innescarlo è stata una casa, una casa che uno guarda, rischiando di essere investito, e che l’altro possiede. Indagini, domande, confidenze. Un sorso di birra alla volta, i due estranei si rivelano non così estranei e, in un botta e risposta serrato, portano avanti una trama che si snocciola sotto gli occhi dello spettatore, che, quasi come un investigatore, si trova spesso a chiedersi “E adesso cos’altro scoprirò?