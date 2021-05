Sp 130 di Morello. Gandola (FI) “Il cantiere per ripristinare la frana non è ancora partito e giovedì passa il Giro d’Italia…”

SESTO FIORENTINO – “A distanza di 8 anni non è ancora partito il cantiere per ripristinare la frana sulla strada provinciale 130 di Monte Morello e giovedì prossimo tutto ciò finirà in mondovisione con il passaggio dei corridori del Giro d’Italia sul bypass realizzato per consentire la circolazione veicolare. Un bel vanto all’inefficienza della Città […]

“Ancora oggi, – spiega Gandola – a distanza di 8 anni, non è mai avvenuto l’avvio del cantiere di ripristino della frana sulla panoramica di Monte Morello, così come tante volte sollecitato anche da Maria Tauriello, capogruppo di Forza Italia”.

I lavori, prosegue Gandola “sarebbero dovuti partire a metà settembre dell’anno passato ed ancora siamo in attesa di comprendere quando potranno davvero partire visto che si era nel frattempo reso necessario lo spostamento di un traliccio dell’Enel”.

La durata dei lavori, continua il consigliere “è stata stimata in quattro mesi ma dopo tanti tira e molla siamo ancora all’anno zero senza conoscere la data di avvio dei lavori di ripristino attesi da tutti gli abitanti e le attività economiche che operano sulla collina”.

“Sul punto – conclude il consigliere metropolitano – presentero` una nuova interrogazione in Metrocitta` rimanendo imbarazzante che i corridori siano costretti ad utilizzare il bypass, recentemente riasfaltato e messo in sicurezza, vista la grave frana ancora presente sul tratto viario”.