Spaccia cocaina al parco giochi di via della Pace: pusher arrestato dalla Polizia

FIRENZE – Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 39 anni sorpreso a spacciare cocaina ai giardini della Pace di via del Canale a Firenze. Nel luglio del 2018, infatti, gli investigatori di Rifredi lo avevano già arrestato dopo averlo trovato in possesso di un centinaio di grammi dello stesso stupefacente. Così, intorno alle 18 di ieri, durante uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di droga in strada, gli agenti del Commissariato di Rifredi l’hanno visto nel parco giochi, si sono insospettiti e hanno monitorato i suoi movimenti nell’area verde di Quaracchi. Trascorsi alcuni minuti, il pusher si è incontrato con un suo cliente arrivato in bicicletta: un altro cittadino marocchino, questa volta di 45 anni. I poliziotti hanno assistito allo spaccio in diretta di poco meno di 6 grammi di cocaina in cambio di 260 euro. La Polizia è subito intervenuta fermando spacciatore e acquirente, quest’ultimo al momento segnalato quale assuntore. Nell’abitazione dell’arrestato è stata trovata anche un’altra dose di cocaina nascosta dentro una pentola in ceramica.