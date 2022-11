Spaccio, controlli a tappeto della Polizia in tutta la provincia: una denuncia anche a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Nelle ultime ore la Polizia di Stato ha effettuato una serie di specifici servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è stata disposta dal Questore Maurizio Auriemma anche per dare anche una risposta alle segnalazioni della cittadinanza, nei diversi quartieri di Firenze e in tutta la provincia. In 12 ore sono così finite […]

CAMPI BISENZIO – Nelle ultime ore la Polizia di Stato ha effettuato una serie di specifici servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è stata disposta dal Questore Maurizio Auriemma anche per dare anche una risposta alle segnalazioni della cittadinanza, nei diversi quartieri di Firenze e in tutta la provincia. In 12 ore sono così finite in manette due persone già note alle forze di polizia mentre per altre tre (incensurate) è scattato, insieme alla denuncia, il fermo per identificazione. La droga sequestrata, in almeno quattro casi su cinque, è risultata “cocaina”, talvolta smerciata anche con curiose strategie di “marketing”, come quella imbastita da uno dei pusher fermati.

In nottata, poco dopo le 2, è finito nei guai un automobilista fermato e denunciato a Campi Bisenzio da una volante del Commissariato di Sesto Fiorentino: l’uomo, un incensurato 34enne marocchino, è stato trovato in possesso di qualche grammo di cocaina, nascosti sotto il sedile dell’auto a bordo della quale viaggiava. Nel corso dei controlli la Polizia di Stato ha complessivamente identificato in tutta la provincia di Firenze oltre 200 persone.