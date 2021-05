“Spazi. Racconto di una fioritura”, Alessia De Rosa in scena al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Alessia De Rosa (Associazione Zera) torna in scena al Teatro della Limonaia venerdì 7 maggio alle 20.30 con lo spettacolo “Spazi. Racconto di una fioritura”. “Arriva nella vita un momento in cui il desiderio di liberarsi dai nodi del proprio passato diventa inevitabile, non sempre, a volte. – dice De Rosa parlando […]

SESTO FIORENTINO – Alessia De Rosa (Associazione Zera) torna in scena al Teatro della Limonaia venerdì 7 maggio alle 20.30 con lo spettacolo “Spazi. Racconto di una fioritura”.

“Arriva nella vita un momento in cui il desiderio di liberarsi dai nodi del proprio passato diventa inevitabile, non sempre, a volte. – dice De Rosa parlando dello spettacolo – Si parte così per un viaggio, di cui niente è conosciuto, se non mentre lo si vive, di cui si intuisce il senso e la ricchezza dopo che lo si è intrapreso, un viaggio da cui non si torna più indietro, e soprattutto da cui non si torna più uguali a prima. Una casa da salutare, prima di un trasloco, forse quello definitivo. Desirée ripercorre quelle stanze antiche con occhi che si vanno modificando nel mentre, corpo che ritrova la sua originale forma, movimenti che sperimentano nuovi spazi da abitare. E la casa non è più solo pareti, materia, ma anche qualcosa da conoscere”.

“Non si è mai pronti a partire, ma il desiderio si fa così potente, da non poterne fare a meno. – prosegue De Rosa – È così che è nato Spazi, dalla mia necessità inevitabile di mettere-in-scena il viaggio nelle stanze del passato. La costruzione dello spettacolo, invece, è stato un atto di ascolto, condiviso con Andrea Bruni che ha saputo cogliere l’essenza e facilitarne la rappresentazione. Tutto era già dentro di me, tante parole scritte, tanti movimenti vissuti, tante visioni immaginate. La trasformazione di questo materiale in una messinscena è stato un processo nuovo, nel quale l’ascolto rispettoso di entrambi ha fatto salire a galla il solo necessario, non a spiegare, ma a condividere, per tras formare”. durata spettacolo: 60 minuti

Posti limitati con prenotazione obbligatoria: prenotazioni@teatrolimonaia.it