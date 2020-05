Spazio Reale: “Acero Rosso” riapre da stasera e inizia con l’asporto e la consegna a domicilio

CAMPI BISENZIO – In attesa del Decreto Rilancio, che dovrebbe essere pubblicato a momenti, il ristorante di Spazio Reale, “Acero Rosso”, accoglie le numerose richieste degli affezionati clienti e riavvia l’attività, seppur “a distanza” fino a nuove disposizioni. Il documento del Comitato tecnico-scientifico sulle “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore della ristorazione”, elaborato dagli scienziati insieme ai tecnici dell’Inail, attribuisce alla ristorazione un “rischio di aggregazione medio-alto” e suggerisce una riorganizzazione degli spazi per bar e ristoranti. All’interno dei locali si sta ipotizzando uno spazio di quattro metri quadrati per ciascun cliente e due metri tra un tavolo e l’altro. Dove possibile, i clienti verranno fatti accomodare all’aperto, sfruttando al massimo gli spazi esterni. Nonostante le limitazioni, dunque, “Acero Rosso” potrà riprendere la propria attività a tutto tondo, grazie alla provvidenziale disponibilità di spazi all’aperto di cui dispone, che consentiranno di mettere a sedere contemporaneamente più di 100 persone, permettendo anche l’accoglienza di feste familiari e ricorrenze, nel rispetto di quanto previsto dalla legge. Ecco le proposte per l’asporto e la consegna a domicilio: https://www.facebook.com/acerorossofirenze/ – www.acerorossofirenze.it – 055 8991363 – 392 4895517.