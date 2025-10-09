“Sperduti” in scena al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – “Sperduti. Perduts” è il titolo dello spettacolo in programma al Teatro della Limonaia nei giorni 11, 11, 12 ottobre alle 20.30, nell’ambito di Intercity. “Sperduti. Perduts” di Ramon Madaula per la regia Dominick Tambasco, con Gabriele Giaffreda, Simone Tangolo e con la partecipazione di Anita Donzellotti, è in prima assoluta in italiano Joan e Lluis sono colleghi […]

SESTO FIORENTINO – “Sperduti. Perduts” è il titolo dello spettacolo in programma al Teatro della Limonaia nei giorni 11, 11, 12 ottobre alle 20.30, nell’ambito di Intercity.

“Sperduti. Perduts” di Ramon Madaula per la regia Dominick Tambasco, con Gabriele Giaffreda, Simone Tangolo e con la partecipazione di Anita Donzellotti, è in prima assoluta in italiano

Joan e Lluis sono colleghi e amici. Ogni giorno, pranzano al solito ristorante e si scambiano chiacchiere stantie su argomenti del quotidiano. “Che intervento hai dovuto fare su quella caldaia? A quale partita devi accompagnare tua figlia il prossimo weekend? Come sta tua moglie?”. Quest’ultima domanda è il primo passo verso una conversazione senza ritorno. Una conversazione che parte dall’ipotetico, per poi prendere corpo e forma. Che succede quando due amici si scambiano dettagli sul ménage familiare, la vita di coppia, la monotonia della ripetizione? Esiste un modo per ovviare allo sbiadimento della passione, quando però l’amore permane? Quanto può la totale sincerità proteggere un’amicizia? Nel tentativo di dare delle risposte a queste domande, quello che parte come un gioco innocente presto si trasforma in un’intricata matassa di vincoli, non detti, bugie, gelosie. E così, i due protagonisti si ritrovano “sperduti” in un una rete di relazioni che vacillano.