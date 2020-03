Spesa a domicilio a Campi, il sindaco Fossi: “Siamo una grande e generosa comunità”

CAMPI BISENZIO – In questi giorni convulsi, Facebook ci ha raccontato e ci sta raccontando tante storie. Da tutti i Comuni, che giorno dopo giorno stanno dando un senso di comunità che sembra non avere limiti. L’ultima testimonianza in ordine cronologico è quella del sindaco di Campi, Emiliano Fossi, che sul proprio profilo Facebook ha voluto rendere omaggio a chi sta contribuendo a fare la propria parte per uscire, tuti insieme, da questa situazione. “Ieri sera – scrive il sindaco – ho postato il lavoro encomiabile di presidio territoriale e sanzionatorio della Polizia municipale nei confronti di coloro che ancora non si attengono alle regole. Stasera invece posto l’altra faccia, ben più corposa e forte, della medaglia. Ci sono i tantissimi cittadini che si dimostrano coscienziosi e rispettano le disposizioni. Ci sono i tantissimi volontari (consiglieri comunali, cittadini, membri delle associazioni) che si sono resi disponibili per il servizio di consegna a casa della spesa (partito oggi in modo ineccepibile e organizzato) coordinato dal Coc del Comune. Ci sono i membri della comunità cinese campigiana che oltre ad aver donato mascherine al Comune, sono andati oggi di fronte al supermercato della Coop in via Buozzi a distribuirle alle persone in fila per fare la spesa e ai lavoratori del negozio stesso. Siamo una grande e generosa comunità diciamocelo. A tutti voi un grande grazie. Ne usciamo insieme”.