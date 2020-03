Spesa a domicilio: aggiornata la lista dei negozianti di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – E’ stata aggiornata con nuovi inserimenti la lista delle attività economiche e dei negozi di Lastra a Signa disponibili in questo periodo a effettuare consegne a domicilio. L’elenco, stilato in collaborazione con i Centri commerciali naturali del territorio, è pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.lastra-a-signa.fi.it) e la consegna a domicilio sarà consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto da effettuare con mezzi adeguati, adibiti al trasporto di cose. La lista è in continuo aggiornamento e, per nuovi inserimenti, è sufficiente scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected]