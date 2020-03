Spesa a domicilio, ecco i negozianti che hanno aderito a Signa

SIGNA – Anche a Signa, così come in altri Comuni, in questa fase di emergenza è possibile farsi consegnare la spesa a casa dai negozianti del territorio. Sulla pagina Facebook e sul sito Internet del Comune di Signa, trovate l’elenco – in costante aggiornamento – degli esercizi commerciali disponibili al servizio di consegna a domicilio al link http://www.comune.signa.fi.it/area-di-upload/ESERCIZI%20COMMERCIALI_v.10_Signa.pdf/view?

Se altri esercizi commerciali vogliono aggiungersi alla lista, basta scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected]