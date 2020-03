Spesa e farmaci a domicilio: anche la Misericordia di Campi fa la sua parte

CAMPI BISENZIO – Spesa e farmaci a domicilio, continua a pieno ritmo il servizio “Anziani meno soli”, avviato da oltre un anno dalla Misericordia di Campi e adesso “aggiornato” a causa delle restrizioni attuate per il contenimento del Covid-19. “Considerate le numerose esigenze già manifestate, – spiegano dall’associazione – siamo disponibili da alcuni giorni per tutti i soci di oltre 65 anni con problemi di salute, senza parenti stretti nel comune di Campi, garantendo la spesa a domicilio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero verde 800721272 oppure allo 055891111”.