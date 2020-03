Spesa e farmaci a domicilio con i volontari della Croce Rossa per Sesto e Calenzano

SESTO FIORENTINO – Si moltiplicano in questi giorni i servizi gratuiti da parte delle associazioni per portare la spesa a casa o i farmaci a domicilio delle persone anziane o con difficoltà. La Croce Rossa Italiana ha attivato sia a Sesto Fiorentino che a Calenzano il servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani e persone fragili e immunodepressi. Il servizio è gratuito e visto il momento di emergenza può rivelarsi utili a molte persone costrette a rimanere a casa per il contenimento del contagio. Per richiedere il servizio chiamare il numero verde 800-065510 e concordare con gli operatori la consegna a casa.