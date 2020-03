Spesa e farmaci a domicilio: continua l’impegno dei volontari

CALENZANO – La spesa a domicilio e la consegna dei farmaci sta impegnanto un gran numero di volontari. Attività indirizzata a persone sole o in isolamento, oltre che per controllo del territorio e diffusione del messaggio audio per ricordare a tutti il rispetto delle regole. Oltre a quelli individuati dal Comune, sono operativi i volontari delle associazioni coinvolte nel sistema di protezione civile: Associazione Anziani, Misericordia, Pubblica Assistenza e VAB. Nelle ultime due settimane, il numero del Comune per la spesa a domicilio, ha gestito oltre 70 richieste. A queste si è aggiunta la consegna di 52 pacchi alimentari del Centro di Ascolto Interparrocchiale di Calenzano, che prosegue la sua importante attività di sostengo alle famiglie bisognose, consegnando però a domicilio, grazie alla collaborazione con i volontari individuati dal Comune.

“Un ringraziamento particolare va ai tanti giovani volontari e a tutte le associazioni che in questi giorni collaborano con l’Amministrazione – ha detto il sindaco Riccardo Prestini-, per garantire un sostegno alle persone sole e a chi si trova in isolamento. Il vostro impegno sia di esempio per tutti noi”. L’amministrazione comunale rinnova l’appello ai giovani a partecipare alla consegna a domicilio per le persone anziane sole. Per comunicare la propria disponibilità basta scrivere un’email a [email protected] Per attivare il servizio, e quindi ricevere la spesa a casa, si può chiamare il numero del Comune: 055 8833270, attivo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì; il numero attivato dalla Società della Salute per gli anziani: 055 4282770 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.30, con il quale collaborano la Pubblica Assistenza di Calenzano, l’Associazione Anziani e la Misericordia di Legri; il numero verde della Croce Rossa Italiana 800 065510, sempre attivo.