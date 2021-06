Spettacoli per tutti nel giardino del Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Dal 27 giugno al 2 agosto nel giardino del Teatro della Limonaia si terrà la rassegna di teatro e danza. Il giardino sarà aperto ogni sera dalle 18.30. Il 27 giugno alle 21.30 per le domeniche in giardino per ragazzi, andrà in scena lo spettacolo “Povero Re. Un putiferio di fiabe” di […]

SESTO FIORENTINO – Dal 27 giugno al 2 agosto nel giardino del Teatro della Limonaia si terrà la rassegna di teatro e danza. Il giardino sarà aperto ogni sera dalle 18.30.

Il 27 giugno alle 21.30 per le domeniche in giardino per ragazzi, andrà in scena lo spettacolo “Povero Re. Un putiferio di fiabe” di Alessandra Bedino per la regia di Simona Arrighi on Caterina Alinari e Matteo Nigi.

Il 30 giugno alle.21.30 sarà di scena “Fino all’ultimo sguardo” Ritratto messicano di Tina Modotti, con Beatrice Visibelli e Chiara Riondino, regia Nicola Zavagli.

Il 31 luglio, 1 e 2 agosto, h 21.30 nel giardino del Teatro della Limonaia si terrà Sesto Jazz Festival.