Spettacoli teatrali, circo, libri, musica: dall’11 luglio torna “Luglio Bambino” con settanta eventi dedicati alle famiglie  

CAMPI BISENZIO – Settanta eventi tra spettacoli teatrali in prima nazionale, laboratori per adulti e bambini, cinema, sport e libri: inizia la trentesima edizione di “Luglio Bambino” che da giovedì 11 luglio trasformerà piazze, giardini e strade di Campi Bisenzio in un palcoscenico per attività culturali dedicate non solo alle famiglie, ma anche a chi vuole rivivere l’emozione di essere piccoli in un calendario davvero ricco di eventi e che quest’anno si riuniscono al grido di “Uscimmo a riveder le stelle”. Tanti spettacoli da non perdere, come la prima nazionale di “Cyrano una storia d’amore e libertà” di Fondazione Accademia dei Perseveranti, “Piccoli principi e principesse” della Compagnia Teatrale Stilema sigla artistica di Unoteatro s.c.s.e.t.s, “K(-A-)O”, di Fondazione Sipario Toscana, la produzione Bam!Bam!Teatro in collaborazione con l’illustratore portoghese Bernardo Carvalho “Yanez. Io, Sandokan e Salgari”, lo spettacolo di clown e musica “La dama demodè” di Cordata For, la parata luminosa “Le invasioni lunari” a cura di Parola Bianca e tanto altro. “Luglio Bambino”, la cui direzione artistica è affidata alla Fondazione Accademia dei Perseveranti ed è condivisa con le altre realtà teatrali e culturali del territorio, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, è realtà grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, la partnership del Centro Commerciale I Gigli e il patrocinio di Regione e Città metropolitana di Firenze (info: info@lugliobambino.com).

“Abbiamo provato a immaginare, per 10 giorni, la città che vorremmo, – ha spiegato Sandra Gesualdi, direttrice generale Fondazione Accademia Perseveranti – piena di conoscenza viva e colorata che riempie gli spazi, tradotta in storie fantastiche, teatro nei giardini, personaggi fantasiosi ad animare le vie del centro, giochi in piazza e tanti laboratori. Una città disegnata e pensata dai e per i bambini, perché capiscano che tutto ciò che li circonda è loro, da abitare, curare e vivere insieme. La cultura è impulso per una cittadinanza attiva e per il suo benessere”. Con un’accezione particolare quest’anno perché, come ha aggiunto Gesualdi, “vuole essere un “risarcimento” per i tanti momenti difficili che i bambini hanno vissuto a causa dell’alluvione del novembre scorso”. Non solo, perché dal 29 giugno all’11 luglio, i Comuni di Sesto, Signa, Calenzano, Lastra a Signa e il Quartiere 4 di Firenze ospiteranno “Aspettando Luglio Bambino. Festival metropolitano”, con tanti appuntamenti che vedono protagoniste le realtà più importanti del panorama culturale dedicato ai più giovani e non solo.

“Il titolo della manifestazione “Uscimmo a riveder le stelle” – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – evoca le terzine dantesche e racconta l’essenza di questo evento, sottolineando l’importanza della cultura e, in particolare, quella di una manifestazione culturale popolare e collettiva. Campi Bisenzio e le sue famiglie hanno sofferto tanto a causa dell’alluvione dello scorso novembre e ora, grazie al sostegno delle istituzioni ma anche grazie alla loro forza di volontà e allo spirito di ripresa che da sempre caratterizza il popolo toscano, sono pronte a ripartire. Saranno giorni di festa di piazza, di spettacoli dal vivo di vario genere, di musica, sport, teatro, lettura. La Regione, che a Campi è stata ed è presente per la gestione dell’emergenza, è più che felice di patrocinare anche il ritorno della gioia per le strade del paese”. “I bambini sono fra coloro che hanno sofferto di più durante l’alluvione – aggiunge il sindaco Andrea Tagliaferri – e proprio per questo come amministrazione abbiamo fortemente voluto investire su “Luglio Bambino” insieme alla Fondazione Accademia dei Perseveranti, per farli sentire protagonisti e soprattutto per dedicare loro dieci giorni di spensieratezza, arte, giochi e socialità, invitando anche le famiglie a godersi e a vivere la città”.

“Vogliamo – spiega Federica Petti, vice-sindaco di Campi Bisenzio con delega alla cultura – che Campi Bisenzio diventi una città dove i bambini si sentano parte attiva e soprattutto si sentano pensati e ascoltati. Per questo abbiamo voluto coinvolgere tutta la società attiva di Campi, promuovendo una comunità che sia educante ma soprattutto a misura di bambino”. “In un momento in cui la società impone ritmi sempre più sostenuti e frenetici, – dice Andrea Bacci, presidente di Fondazione Accademia Perseveranti – anche per i bambini, l’organizzazione di “Luglio Bambino” nasce dall’esigenza di fornire gli strumenti agli “adulti di domani” per riscoprire il valore del tempo ad ascoltare una favola o a seguire una storia fino alla chiusura del sipario”.

“La Fondazione CR Firenze è sempre molto attenta nel trovare chiavi di lettura per i più piccoli all’interno delle proprie iniziative ed eventi, – afferma il direttore generale Gabriele Gori – in questo caso siamo lieti che i bambini possano vivere invece da assoluti protagonisti. Un programma ricco che ci auguriamo accompagni le famiglie a vivere questa estate con entusiasmo perché la cultura fa bene al corpo e fa bene all’anima”. “Partecipare alla manifestazione dedicata all’infanzia come Luglio Bambino, diventata in questi anni un punto di riferimento per molte famiglie per noi è un’occasione importante – conclude il direttore del Centro Commerciale I Gigli Antonino D‘Agostino – perché bene si abbina all’offerta di eventi e servizi indirizzati alle famiglie e ai bambini messi a disposizione all’interno dei Gigli. Il Centro Commerciale è una grande piazza con spazi interni ed esterni disponibile, da sempre, a collaborare sia con l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio sia con le associazioni del territorio”.