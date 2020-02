LASTRA A SIGNA – Una domenica a teatro per bambini e famiglie. Al Teatro delle Arti, domenica 9 febbraio Marilena Manfredi e Laura Ghelli presentano uno spettacolo con musiche dal vivo di Davide Friello “La bambina che non voleva i sogni brutti”. E’ la storia di una bambina con la paura di sognare. Lo spettacolo, di parole e danza, è rivolto ai bambini dai 4 ai 7 anni. Inizio spettacolo alle 15.15. Biglietti posto unico 6 euro prenotazioni al numero 055.8720058 oppure per mail: [email protected]