Spi-Cgil, “A pranzo insieme”: incontro organizzativo alla Casa del popolo di Calenzano

CALENZANO – Lo Spi Cgil di Calenzano con le associazioni di volontariato e i circoli del territorio hanno promosso un incontro, aperto alla cittadinanza, per elaborare un progetto denominato “A pranzo insieme” che vuole essere un’occasione per stare insieme in un momento conviviale a un prezzo particolarmente contenuto (5 euro) e un pomeriggio dedicato a momenti ludico-sociali-culturali. In modo particolare l’iniziativa è rivolta agli anziani della comunità calenzanese, a partire dagli anziani soli e da quelli che hanno difficoltà a cucinarsi il pranzo fino a quelli con difficoltà economiche, organizzando nel pomeriggio dello stesso giorno, attività ludiche, ricreative e culturali come la tombola, il ballo sociale e la presentazione di libri. Tale attività si renderà possibile grazie alla disponibilità dei circoli (Arci Carraia, Amici della Concordia, Casa del Popolo di Calenzano La Vedetta Di Settimello) che metteranno a disposizione le loro cucine. L’incontro si svolgerà il 6 dicembre dalle 16.30 alla Casa del Popolo di Calenzano di via Puccini.