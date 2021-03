Spi-Cgil “Aumento delle forniture dei vaccini: giorni decisivi per incrementare le vaccinazioni”

CAMPI BISENZIO – “In un momento in cui la preoccupazione aumenta, a causa di dati che anche oggi risultano impietosi, con la prospettiva di veder crescere il numero dei comuni in zona rossa e con un rischio concreto che tutta la regione passi in zona rossa, pensiamo che sia utile tenere ferme le nostre posizioni, che vogliamo ribadire”. Lo afferma, in una nota, Spi-Cgil.

“Il vaccino – prosegue la nota – rappresenta lo strumento principale per uscire da una situazione sanitaria, economica e sociale difficile e senza precedenti. In tutto il mondo si interviene con misure restrittive sempre più pesanti, nessuno si salverà da solo.

E’ un dato positivo e confortante che tantissimi cittadini aderiscano alla campagna vaccinale, dimostrando consapevolezza e senso di responsabilità. In Toscana si è predisposta una infrastruttura organizzativa in grado di soddisfare le necessità di una campagna di vaccinazione di massa come quella indispensabile per lasciarci alle spalle l’emergenza.

Continuano tuttavia a mancare le dosi di vaccino”.



Secondo Spi-Cgil “il Governo deve fare di più, per superare l’emergenza di oggi e con uno sguardo di prospettiva. Devono essere assicurate le dosi necessarie per somministrare i vaccini a tutte le persone, a partire da quelle più esposte ai rischi, per età e patologia. Sono giorni difficili, stiamo assistendo in Toscana a un rapporto squilibrato tra capacità vaccinale e vaccini disponibili: è come avere una fuoriserie senza disponibilità di carburante, e a rischio non è solo la salute ma anche la coesione sociale. E’ fondamentale una capillare e quotidiana campagna di informazione, nello spirito indicato e condiviso della scelta di una vaccinazione di prossimità per coinvolgere maggiormente coloro che siano in difficoltà con accesso a portali e tecnologie digitali”.

2Abbiamo di fronte, questa settimana e la prossima, la possibilità di disporre di un quantitativo di vaccini mai avuta in passato, – conclude la nota – grazie all’aumento delle forniture: sono dunque giorni decisivi per imprimere un netto incremento delle vaccinazioni in Toscana, con particolare riguardo alla popolazione anziana. Concorriamo tutti perché questo sforzo abbia successo senza sprecare potenzialità o energie. La Regione Toscana sia pronta a verificare e rimuovere tempestivamente le difficoltà, ove si presentino, integrandocon gli strumenti necessari”.