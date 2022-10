Spi-Cgil della Piana: le assemblee verso il congresso

SESTO FIORENTINO – Da oggi prendeono il via le assemblee dello Spi Cgil della Piana in previsione del Congresso. Ecco l’elenco degli appuntamenti per i comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio. A Sesto Fiorentino le assemblee saranno: oggi 18 ottobre dalle 15.30 alle 16.30 alla Casa del popolo di Pian di San Bartolo. […]

A Sesto Fiorentino le assemblee saranno: oggi 18 ottobre dalle 15.30 alle 16.30 alla Casa del popolo di Pian di San Bartolo. Seguiranno il 20 ottobre dalle 15.30 alle 16.30, al Centro civico 2 del Neto, il 21 ottobre al circolo Rinascita di via Matteotti dalle 15.30 alle 16.30, il 25 ottobre alla Casa del popolo di Querceto dalle 15.30 alle 16.30, il 26 ottobre all’Auser di via Pasolini dalle 15.30 alle 16, il 2 novembre alla Camera del lavoro di via Paganini dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16 il voto. Il seggio alla Camera del lavoro resterà aperto anche il 3 novembre.

A Calenzano le assemblee saranno: il 19 ottobre dalle 15.30 alle 17 al circolo di Carraia, il 21 ottobre dalle 15.30 alle 17 alla Casa del popolo di Calenzano, il 25 ottobre dalle 15.30 alle 17 al circolo Arci Il Molino, il 27 ottobre dalle 15.30 alle 17 a Settimello al circolo La Vedetta.

A Campi Bisenzio le assemblee saranno: il 25 ottobre dalle 9.30 alle 10.30 al circolo Risorgimento a Capalle, il 26 ottobre dalle 9.30 alle 10.30 al circolo Arci Dino Manetti al Gorinello, il 28 ottobre dalle 9.30 alle 10.30 al circolo Rinascita di piazza Matteucci.