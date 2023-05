Spi-Cgil: due giornate nella Piana per parlare di legalità

SESTO FIORENTINO – Due incontri per ribadire il “Valore della legalità” e “L’impegno dello Spi-Cgil in campo contro le mafie” sono stati organizzati da Spi-Cgil della Piana (Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio) per mercoledì 17 e lunedì 22 maggio. Il primo incontro si terrà nella sede di Auser in via Pasolini il 17 maggio […]

SESTO FIORENTINO – Due incontri per ribadire il “Valore della legalità” e “L’impegno dello Spi-Cgil in campo contro le mafie” sono stati organizzati da Spi-Cgil della Piana (Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio) per mercoledì 17 e lunedì 22 maggio. Il primo incontro si terrà nella sede di Auser in via Pasolini il 17 maggio alle 9.30 e il secondo a Calenzano alla Casa del Popolo La Vedetta di Settimello il 22 maggio alle 9.30. “Attraverso queste due iniziative vogliamo rilanciare e diffondere la rivista Liberetà, a Sesto gli abbonati sono oltre 500, – spiega Simonella Mazzoni segretaria SpiCgil di Sesto Fiorentino – rivista rivolta ai pensionati iscritti allo Spi-Cgil e lo facciamo scegliendo un tema sempre più centrale per il nostro sindacato, la legalità, un principio che richiama valori quali il rispetto, la libertà e la solidarietà”.

“Ci sarà un ultimo incontro che si terrà il 26 maggio a Suvignano in una terra confiscata alle mafie diventato un percorso alla legalità, – spiega Chiara Tozzi dello Spi-Cgil Firenze – i due incontri precedenti saranno il percorso formativo per riaccendere il valore della legalità”. “La legalità riguarda tutti, la corruzione e le mafie si aggiornano – dice Claudio Bicchielli, segretario Spi-Cgil Calenzano – è importante il controllo anche da parte dei cittadini”. Il 17 maggio alle 9.30 all’Auser di Sesto Fiorentino dopo i saluti di Simonella Mazzoni e del sindaco Lorenzo Falchi, interverranno Andrea Bigalli, referente Regione Toscana di Libera, Romualdo Gara, comitato redazione Liberetà, Luana Mugnai e Paola Zanobetti (Lega Spi-Cgil Campi Bisenzio) e Franco Capaccioli, responsabile dipartimento legalità Spi-Cgil Toscana. Coordina Chiara Tozzi. Alle 14 sarà proiettato il film “Lea” di Marco Tullio Giordana.

Lunedì 22 maggio alle 9.30 alla Casa del popolo La Vedetta di Settimello a Calenzano dopo i saluti di Claudio Bicchielli e del sindaco Riccardo Prestini, interverranno Alberto Vannucci docente di Scienza Politica dell’Università di Pisa, Luciano Silvestri del dipartimento legalità Cgil nazionale, Pietro Cardelli, responsabile Legalità Arci Firenze, Franco Capaccioli, responsabile dipartimento legalità Spi-Cgil Toscana, Mario Batistini, segretario generale Spi-Cgil Firenze. Coordina Chiara Tozzi. Alle 14 si terrà la proiezione del film “La nostra terra” di Giulio Manfredonia. (E.A.)