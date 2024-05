Spi Cgil: “Positivo l’incontro con i candidati a sindaco Bagni e Sterrantino. Peccato che la sinistra si presenti divisa”

LASTRA A SIGNA – “E’ stato positivo l’incontro con i candidati a sindaco Daniele Sterrantino e Giuseppe Bagni“: a dirlo è lo Spi Cgil delle Signe per voce del suo segretario Sandro Carta. “Positivo e molto interessante. Lo Spi Cgil, infatti, vuole proseguire una tradizione che ci ha sempre visti in stretto contatto con le amministrazioni comunali che si sono succedute in questi ultimi anni, consapevoli dell’importanza del ruolo del Comune come primo livello istituzionale a diretto contatto con i cittadini. Purtroppo, Emanuele Caporaso ha deciso di non partecipare e, con una lettera inviata alla nostra segreteria, ha declinato l’invito rendendosi comunque disponibile a un incontro in altra sede e senza gli altri interlocutori. Lo Spi-Cgil non ha preferenze, se non il rammarico che la sinistra si presenti divisa alle elezioni comunali”. Durante il confronto i due candidati a sindaco hanno firmato per i quattro referendum promossi dalla Cgil.