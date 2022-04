Spirito di servizio, amicizia e pellegrinaggi: l’Unitalsi Toscana riparte da qui

CAMPI BISENZIO – Lo spirito di servizio verso l’altro, l’amicizia e la fraternità sono tutti valori che si respirano nell’aria, che si possono quasi toccare con mano quando si parla di un’occasione come l’assemblea della sezione toscana dell’Unitalsi che si è svolta ieri, sabato 9 aprile, presso Spazio Reale. Un momento importante di confronto e di ripartenza particolarmente sentito e atteso, come ha ricordato il neo presidente Giampiero Bagnati: “E’ stato bello poterci finalmente ritrovare tutti dopo questi anni di pandemia; questo è stato il primo evento in presenza dopo due anni e ci tenevamo molto”. L’assemblea è stata infatti l’occasione per il nuovo consiglio della sezione toscana di mettere le basi per i prossimi impegni: “Ricomincia per noi la stagione dei pellegrinaggi, – ha affermato il presidente – il primo sarà il 29 aprile a Loreto e poi i tre a Lourdes a giugno, luglio e settembre”. Il presidente durante l’incontro ha poi lanciato l’idea della realizzazione di una nuova sede che sia veramente fruibile e vissuta da tutti come prossimo obiettivo. Tanti insomma gli impegni in programma, a cui i volontari dell’associazione sono pronti a far fronte con grande entusiasmo.

L’opportunità di ritrovarsi insieme dopo tanto tempo non è stata però l’unica cosa da festeggiare, sabato mattina infatti è stato anche inaugurato un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto “Un ringraziamento speciale va a coloro che ci hanno permesso di avere questo pulmino attrezzato, che ha già avuto un rodaggio importante – ha sottolineato il presidente – infatti è stato usato per andare a prendere i profughi in Polonia, mamme e bambini in fuga dall’Ucraina. Molte migliaia di chilometri fatti che rappresentano un rodaggio del cuore. Questo sarà il pulmino della comunità e per questo ringrazio per il contributo dato la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il Lions Club Michelangelo e la Misericordia di Campi Bisenzio a cui va davvero un ringraziamento speciale perché non è facile che un’associazione doni così tanto ad un’altra”. Un ringraziamento a cui il Provveditore della Misericordia di Campi Cristiano Biancalani ha risposto convintamente: “Sappiamo bene quanto Unitalsi fa, perciò per noi non è stato difficile fare questa donazione, è stato un gesto spontaneo”.

Durante l’assemblea sono stati consegnati anche alcuni riconoscimenti ma è stata soprattutto l’occasione per ringraziare per il grande lavoro svolto dall’ex presidente Roberto Torelli che ha salutato questo passaggio di testimone ricordando: “Il percorso elettorale è un momento importante per l’associazione perché ci rinnoviamo. E’ fondamentale il rapporto con le sottosezioni e invito tutti a dare il meglio di voi stessi”. Un suggerimento di cui i volontari dell’associazione sono pronti a far tesoro per ripartire con impegno con le attività dell’associazione.

Valentina Tisi