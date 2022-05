Sport, ambiente, cultura: in arrivo a Campi un fine settimana ricco di eventi

CAMPI BISENZIO – Fine settimana ricco di eventi a Campi Bisenzio, con tanti appuntamenti che vanno dallo sport alla cultura, dall’ambiente alla festa, come già anticipato nella giornata di ieri, dell’educazione civica. Si comincia sabato 21 maggio con la festa finale di “Campi si muove” per la materna e le prime due classi della scuola primaria allo stadio Zatopek. L’ingresso […]

CAMPI BISENZIO – Fine settimana ricco di eventi a Campi Bisenzio, con tanti appuntamenti che vanno dallo sport alla cultura, dall’ambiente alla festa, come già anticipato nella giornata di ieri, dell’educazione civica. Si comincia sabato 21 maggio con la festa finale di “Campi si muove” per la materna e le prime due classi della scuola primaria allo stadio Zatopek. L’ingresso dei bambini, che dovrebbero essere 100 per l’ultimo anno della materna e 250 per la scuola primaria, è alle 8.30 mentre l’inizio delle attività è fissato alle 9.15. Le associazioni, società ed enti che hanno aderito a “Campi si muove” sono Polisportiva 2M, Hidron, ASD Puma Rugby, Circolo Tennis Campi Bisenzio, Pallavolo Bacci, Accademia del Pattino d’Oro, Atletica Campi Bisenzio, ASD Ginnastica Ariele, Baseball Lancers BC, Santo Stefano Basket e Pallacanestro Campi Bisenzio.

Per la “Settimana della bonifica e dell’irrigazione 2022”, invece, il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, insieme alle proprie associazioni regionale e nazionale e il Ministero della transizione ecologica, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Firenze, Signa, Lastra a Signa, Campi Bisenzio e Scandicci e la collaborazione di Unifi, Pro Loco di Badia a Settimo e l’associazione di pescatori Loch Style Firenze, organizzano una serie di iniziative sul tema “La Piana fiorentina: sicurezza idraulica, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio”. Sabato 21 maggio sarà il giorno della “Biciclettata della Piana fiorentina”, con partenze dai Comuni di Firenze, Signa, Scandicci, Lastra a Signa e Campi Bisenzio per convergere alle 10.30 alla nuova passerella sull’Arno tra Badia e San Donnino per un momento insieme alla Pro Loco di Badia a Settimo e poi insieme verso l’inaugurazione della nuova cassa di espansione del Lago Il Pino, la visita all’Impianto idrovoro della Viaccia alle 11.30 e per finire aperitivo, laboratori e prove di pesca al Lago Borgioli offerti dall’associazione di pescatori Loch Style Firenze presso la nuova aula didattica realizzata insieme al Consorzio di bonifica.

Sabato 21 maggio alle 16 alla Limonaia di Villa Montalvo, il Circolo Culturale La Rocca premierà i vincitori del XXVII concorso di poesia “Città di Campi Bisenzio”. Domenica 22 maggio, infine, alle 15 a Villa Montalvo è in programma la “Festa dell’educazione civica”, che conclude un anno di attività a cura della Pro Campi nelle scuole della città, che hanno interessato i tre istituti comprensivi statali (Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Giorgio La Pira) e l’Istituto paritario Serve di Maria di via Sestini: i temi trattati sono stati sviluppati dagli insegnanti e gli alunni hanno prodotto elaborati che verranno esposti durante la festa finale.