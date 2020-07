Sport e solidarietà nel campino da basket di Settimello

CALENZANO – Appuntamenti con la solidarietà saranno organizzato nel campino da basket a Settimello. Questo sarà possibile grazie allaconvenzione tra il Comune e l’associazione Elpis, che ha come scopo interventi di solidarietà in Africa, dove vuole creare opportunità educative e sociali ai bambini provenienti da situazioni di povertà; anche tramite lo sport, in particolare il […]

CALENZANO – Appuntamenti con la solidarietà saranno organizzato nel campino da basket a Settimello. Questo sarà possibile grazie allaconvenzione tra il Comune e l’associazione Elpis, che ha come scopo interventi di solidarietà in Africa, dove vuole creare opportunità educative e sociali ai bambini provenienti da situazioni di povertà; anche tramite lo sport, in particolare il basket, che nel continente africano gode di ottima popolarità.

La convenzione, firmata il 20 luglio, è valida due anni e prevede la possibilità per l’associazione di utilizzare periodicamente il campino da basket dei giardini pubblici in via due giugno a Settimello, per manifestazioni sportive di solidarietà, per un massimo di 30 giorni l’anno.

“Siamo felici di questa collaborazione con l’associazione Elpis – dichiara il Vicesindaco Alberto Giusti – uniremo sport e solidarietà in uno spazio pubblico, che è molto apprezzato dagli amanti del basket e che con questa convenzione sarà ulteriormente valorizzato e tutelato, insieme a tutta l’area verde di via Due Giugno”.

L’associazione Elpis si impegnerà al mantenimento del decoro del campino e dell’area circostante. La prima iniziativa si terrà il prossimo fine settimana, quando verranno disegnate sul campo le linee regolamentari e verrà interamente colorato.

“L’associazione Elpis è entusiasta di aver ottenuto questa convenzione – ha dichiarato il presidente dell’associazione Marco Bonaiuti -, poiché ci sarà l’opportunità di creare piacevoli eventi locali, che

potranno sostenere i nostri progetti in Mali a favore dei bambini nati in situazioni di povertà”.