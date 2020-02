Sport. La Pallavolo Sestese non delude

SESTO FIORENTINO – La Pallavolo Sestese stavolta non delude. La partita, Pallavolo Sestese – Zona VV.F. Mazzoni Pistoia, che almeno sulla carta sembrava di facile svolgimento, si è dimostrata invece una gara ostica, con gli ospiti che si sono difesi anche bene. Nel primo set la Sestese parte forte, a metà del set si porta sul 14 a 6 sembra che gli ospiti siano in balia dei padroni di casa, ma un leggero calo di concentramento dei ragazzi di Mister Marchi danno la possibilità alla Mazzoni di recuperare diversi punti portandosi alla fine a solo due punti di distacco: la Sestese si aggiudica il set per 25 a 23. Il secondo parziale vede invece la squadra pistoiese rimanere attaccata punto a punto per tutto il set mettendo in difficoltà i locali che non riescono a scrollarsi di dosso gli avversari fino alla fine, il set si conclude con il punteggio di 25 a 22. Il terzo tempo vede ancora le due squadre punto a punto fino al 7 a 6, per i padroni di casa, poi il team sestese inizia a mettere a terra palloni pesanti mettendo in difficoltà la ricezione avversaria che molla definitivamente, il set si chiude sul punteggio di 25 a 16.

Le formazioni:

Pallavolo Sestese: Allenatore Marchi Stefano e Marconi Massimo.

Ammannati 9, Barni 3, Benini 5, Cirocco 29, Fanciullacci 7, Garbelli 1, Giacomelli 49 ,

Malyutin 30, Marchelli 10 , Marchi (K) 12, Rinaldi 18, Sabatini (L) 8.

Zona VV.F. Mazzoni: Allenatore D’Onofrio.

Banchi 29, Borghi C. 19, Borghi L. 21, Fedi 9, Lombardi (K) 12, Marinaro 23, Mori 10,

Niccoli 7, Spinello 14 , Alamanni (L1) 1, Murgia (L2) 4.

PALLAVOLO SESTESE – ZONA VV.F. MAZZONI PT

Parziali: 25/23 – 25/22 – 25/16.