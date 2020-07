Sport: la ripartenza a Campi è nel segno del tennis e della sensibilizzazione alla disabilità

CAMPI BISENZIO – “La disabilità è una questione di percezione. Se puoi fare anche una sola cosa bene, sei necessario a qualcuno”. E’ un concetto, questo, che Alessandro Consigli, consigliere delegato allo sport del Comune di Campi, ci tiene a ribadire. Per più motivi. E lo ribadisce presentando l’appuntamento in programma sabato 18 e domenica 19 luglio presso i campi del Tennis Club 2M, in via Barberinese a Campi Bisenzio. Si tratta infatti di “Welchair tennis” o tennis in carrozzina, torneo di doppio H integrato, organizzato con il patrocinio del Comune di Campi. E la particolarità, come spiega lo stesso Consigli, è data proprio dal fatto che è un torneo giocato con un atleta in piedi e uno invece su sedia a rotelle. Ma quella del prossimo fine settimana è anche la vera ripartenza post Covid delle attività sportive, da parte dell’amministrazione comunale, sul territorio di Campi. un segnale che però non vuole essere solo a livello sportivo ma anche di sensibilizzazione e aggregazione al tempo stesso per quanto riguarda gli sport paraolimpici. E per fare in modo che sia anche di stimolo a coloro che vivono una condizione di disabilità e magari vorrebbero trovare l’occasione per uscire di casa e provare a praticare uno sport. Da parte nostra, inoltre, un grande ringraziamento va al Centro commerciale I Gigli e alla sensibilità dell’amministrazione comunale e del Tennis Club 2M”.