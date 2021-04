Sport nei parchi e nei giardini di Campi: ecco come fare

CAMPI BISENZIO – “Sport nei parchi e nei giardini”: questa l’iniziativa, “un’opportunità”, così come è stata definita in una nota, lanciata dall’amministrazione comunale e rivolta in modo particolare alle realtà sportive del nostro territorio proprio per praticare le loro attività negli spazi verdi del Comune di Campi. Sul sito del Comune, infatti, è disponibile il […]

CAMPI BISENZIO – “Sport nei parchi e nei giardini”: questa l’iniziativa, “un’opportunità”, così come è stata definita in una nota, lanciata dall’amministrazione comunale e rivolta in modo particolare alle realtà sportive del nostro territorio proprio per praticare le loro attività negli spazi verdi del Comune di Campi. Sul sito del Comune, infatti, è disponibile il relativo modulo scaricabile da presentare all’Ufficio sport, che coordinerà l’organizzazione di spazi e orari.

“Si tratta – spiega Alessandro Consigli, consigliere delegato allo sport (nelle foto) – di un progetto per aiutare le società sportive e i centri fitness a rilanciare i propri corsi nei parchi e nei giardini della nostra città. Sarà sufficiente inoltrare una comunicazione al Comune segnalando lo spazio ritenuto idoneo per lo svolgimento delle attività, fatto salvo ovviamente la possibile coincidenza con altri eventi e/o la richiesta da parte di altre associazioni. Naturalmente le società avranno anche l’obbligo di assicurare il pieno rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti. L’attività all’aria aperta è fondamentale anche per tenersi in forma e scaricare quella tensione che tutti noi abbiamo accumulato in questo anno complicato”.

“E’ un’iniziativa semplice ma di grande portata da un punto di vista sociale e simbolico, – aggiunge il sindaco Emiliano Fossi – le società sportive sono un elemento di coesione fondamentale della nostra comunità, e vogliamo aiutarle a rilanciarsi dopo un anno davvero difficile. Inoltre il progetto renderà più vivi e sicuri i nostri spazi verdi, attraverso una fruizione responsabile degli stessi. Sono sicuro che le società campigiane risponderanno con entusiasmo a questa iniziativa”.