Sport. Ponomar (Juniores) e Nieri (Under) vincono la prima Cronoscalata Per Sempre Alfredo

SESTO FIORENTINO – Andrii Ponomar del Team Franco Ballerini si è aggiufivato la vittoria nella categoria Juniores della prima Cronoscalata “Per Sempre Alfredo”, la gara si ciclismo che si è tenuta ieri, 26 luglio, da via della Querciola fino a piazzale Leonardo da Vinci. Dietro Ponomar, Ludovico Crescioli del Casano (29′ 27”) e Riccardo Djordjevic della Valdarno Regia Congressi Seicom (29′ 37”). Nella categoria Under ha vinto Alessio Nieri della Mastromarco Sensi Nibali, secondo Alessandro Verre della Casillo-Petroli Firenze-Hopplà e terzo posto per Edoardo Francesco Faresin con 28′ e 27”.

La corsa si è sviluppato su un percorso di 13 chilometri e cento metri.

“E’ stato un grande spettacolo. Come comitato “Per Sempre Alfredo” – ha detto Dimitri Bessi – siamo molto felici di questa cronoscalata. Per le cause che tutti sappiamo, purtroppo, il Criterium è saltato ma siamo riusciti a portare a Sesto Fiorentino, città di Alfredo Martini, una corsa emozionante e ricca di fascino sportivo. Ringraziamo l’Amministrazione comunale, tutti i nostri sponsor, la Fosco Bessi e soprattutto i volontari presenti sul percorso. Infatti siamo riusciti a schierare oltre sessanta persone per garantire la sicurezza degli atleti e di tutti i sestesi che volevano vivere Monte Morello”.

“La Cronoscalata “Per Sempre Alfredo” – ha detto Saverio Metti – è stata una festa per il ciclismo e per lo sport in generale. Il rapporto che si è instaurato tra la Fosco Bessi e il Comitato Per Sempre Alfredo è un qualcosa di forte e che ormai continua da quattro anni e per questo ci tengo a ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione della gara. Inoltre – continua Metti – vorrei ringraziare tutte le società che hanno portato i propri atleti al via, tutto il pubblico che nel rispetto delle norme Covid-19 ha supportato comunque gli atleti e tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di una corsa così emozionante. Finalmente, dopo diverso tempo, siamo tornati alle corse e questo non può che emozionarci”.