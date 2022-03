Sport, salute, spettacoli e prevenzione: a Signa arriva la “Primavera delle donne” con appuntamenti da marzo a fine maggio

SIGNA – In arrivo a Signa la “Primavera delle donne”, calendario di eventi promossi dall’amministrazione comunale in occasione appunto della Giornata internazionale della donna. Tanti gli appuntamenti in programma fra sport, passeggiate, spettacoli teatrali e giornate di prevenzione. Dopo la fiaccolata per la pace a sostegno del popolo ucraino promossa dai Comuni di Signa e Lastra […]

SIGNA – In arrivo a Signa la “Primavera delle donne”, calendario di eventi promossi dall’amministrazione comunale in occasione appunto della Giornata internazionale della donna. Tanti gli appuntamenti in programma fra sport, passeggiate, spettacoli teatrali e giornate di prevenzione. Dopo la fiaccolata per la pace a sostegno del popolo ucraino promossa dai Comuni di Signa e Lastra a Signa (in programma oggi, venerdì 4 marzo, alle 21.15), è prevista per sabato 5 marzo una gara campestre nel Parco dei Renai con partenza alle 14. Nella giornata dell’8 marzo, invece, ecco un progetto di prevenzione oncologica gratuita realizzato dalla collaborazione del Comune di Signa con ANT Italia Onlus, Comune di Lastra a Signa, sezione soci Coop Le Signe e Farmapiana: alle 21 al Teatro delle Arti di Lastra a Signa una conferenza sul tema della prevenzione con gli interventi istituzionali dell’assessore regionale Monia Monni, del vice-sindaco di Signa Marinella Fossi, del sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, cui si aggiungono quelli di Valeria Dubini, direttrice delle attività consultoriali Usl Toscana Centro, della referente Ant, Consuelo Trinci, e di Anna Di Natale, coordinatrice Aft Le Signe.

“Abbiamo strutturato un programma molto ricco che abbraccia più di due mesi di attività grazie anche alla collaborazione di molte associazioni del territorio e delle istituzioni, – commentano il sindaco Giampiero Fossi e il vice-sindaco e assessore alle pari opportunità Marinella Fossi – proponiamo iniziative di approfondimento sulla salute, attività ludico-motorie all’aria aperta, manifestazioni sportive e spettacoli di beneficenza. Appuntamenti che ci portano a riflettere sulla condizione femminile, sulle difficoltà che a essa possono legarsi ma anche spingerci a creare un tessuto sociale fatto di unione e solidarietà”. Si prosegue giovedì 10 marzo la conferenza sul tema “Europa scenario di guerra” presso il circolo Donizetti (via di Porto, 5) in collaborazione con Anpi Signa, Spi Cgil e sezione soci Coop Le Signe, mentre sabato 12 avrà luogo una camminata tutta rosa: “Il coraggio delle donne”, con partenza alle 14.30 dalla ditta Frosini srl di via Amendola per un percorso lungo l’Arno con arrivo all’Antico Spedale di Sant’Antonio a Lastra a Signa. Ancora, sabato 18 marzo lo spettacolo teatrale di Mauro Monni in Salablu alle 21 “Durante. L’Uomo della Commedia e le sue donne”, e domenica 19 la “Pedalata rosa”, percorso ciclistico con partenza alle 9.30 dal Parco dei Renai e arrivo a Firenze con sosta a Le Pavoniere all’interno del Parco delle Cascine.

In programma per il 26 marzo, 2 e 9 aprile tre camminate della salute in collaborazione con Farmapiana con partenza dalla farmacia comunale. Il 29 e 30 marzo la Fondazione Ant Italia Onlus offre visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno a donne sotto i 45 anni grazie a un ambulatorio mobile – la tappa del 29 fermerà a Lastra a Signa, mentre il 30 marzo il camper stazionerà nel parcheggio davanti alla Farmacia Comunale di Signa in via dei Macelli.

Il 2 aprile alle 21 in Salablu un altro spettacolo teatrale di Mauro Monni – realizzato in collaborazione con Anpi Signa – il cui ricavato sarà devoluto a Nawal Soufi (attivista italo-marocchina che si occupa di diritti umani) in favore dei migranti bloccati al confine fra Polonia e Bielorussia. A chiudere la rassegna, le “Giornate Ant” del 24 e 25 maggio dedicate alla prevenzione ginecologica