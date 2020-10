Sport. Un bonus del Comune per le famiglie

CALENZANO – In arrivo un bonus del Comune per le famiglie. Si tratta di un contributo, definito dalla Giunta, per i nuclei che hanno un’attestazione ISEE non superiore a 25mila euro. “Il bonus sport nasce in seguito alla mozione dei gruppi di maggioranza in Consiglio Comunale, nella quale si chiedeva di stabilire un contributo una tantum […]

CALENZANO – In arrivo un bonus del Comune per le famiglie. Si tratta di un contributo, definito dalla Giunta, per i nuclei che hanno un’attestazione ISEE non superiore a 25mila euro.

“Il bonus sport nasce in seguito alla mozione dei gruppi di maggioranza in Consiglio Comunale, nella quale si chiedeva di stabilire un contributo una tantum per le famiglie – ha detto l’Assessore allo Sport Laura Maggi -. Lo scopo del bonus è in primis quello di sostenere fattivamente le famiglie, in modo che i bambini ed i ragazzi di Calenzano possano continuare e/o iniziare l’attività sportiva che più desiderano. L’altro scopo è quello di sostenere le associazioni sportive, che attraversano un momento critico ed estremamente difficile a seguito dell’emergenza Covid. Ancora una volta questa amministrazione riconosce allo sport il valore sociale, educativo e di prevenzione che merita”.

Sarà un contributo una tantum di 50 euro, rivolto ai ragazzi da 6 a 14 anni iscritti ad un’associazione sportiva. Il bonus, per il quale l’Amministrazione ha stanziato in totale 15mila euro, sarà attribuito secondo una graduatoria unica comunale. Il bando sarà pubblicato la prossima settimana. Le domande andranno presentate entro il 16 novembre.