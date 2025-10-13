Sportello immigrazione: nuovi orari con la riapertura giovedì 16 ottobre

CALENZANO – Riparte dal 16 ottobre con nuovi orari lo Sportello immigrazione del Comune di Calenzano. Il servizio, affidato ad Arci Firenze, sarà attivo presso lo Sportello del cittadino (piazza Vittorio Veneto, 11) il lunedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18. Gli appuntamenti possono essere presi direttamente allo sportello il lunedì o il giovedì nell’orario di apertura oppure telefonando al numero 055 26297269 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o inviando un messaggio WhatsApp al numero 327 1811734. Il servizio era stato sospeso il mese di settembre ed è stato riattivato in seguito alla gara di affidamento. Lo Sportello, tra gli obiettivi, ha quello di garantire ai cittadini stranieri l’informazione e la tutela sui diritti, sull’accesso ai servizi pubblici e alle opportunità economiche, sociali e culturali che offre il territorio comunale; fornire supporto al cittadino straniero nell’espletamento di pratiche inerenti la regolarizzazione del soggiorno, ricongiungimento familiare, cittadinanza e rapporto con gli enti preposti; contribuire alla creazione di tutte le condizioni necessarie all’integrazione sociale della popolazione immigrata e all’interazione fra le svariate popolazioni presenti sul territorio; favorire l’accesso ai servizi per l’utenza straniera e facilitare il rapporto con essa da parte degli operatori pubblici. I cittadini stranieri di Calenzano costituiscono, secondo i dati Istat relativi al 2024, l’8,5% della popolazione residente.