Sportello Taric Alia, prorogata l’apertura fino al 7 settembre

CARMIGNANO – Resterà aperto fino al 7 settembre il Pop Up Alia Store, situato nella biblioteca comunale di Seano con ingresso da via Fratelli Giannini: la decisione di prorogare il tempo d’apertura dell’ufficio appositamente dedicato alla Taric (tariffa corrispettiva), che dal 1 gennaio 2025 entrerà in funzione anche a Carmignano, è di Alia d’intesa con il Comune. Il Pop Up Alia Store sarà attivo, fino al 20 luglio, nei giorni di lunedì, venerdì e sabato con orario 8.30-13.30, successivamente e fino al 7 settembre l’ufficio Taric sarà aperto il pomeriggio di mercoledì dalle 13.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 13.30. “E’ un ulteriore servizio – dice il vice-sindaco e assessore all’ambiente Federico Migaldi – che Alia, d’accordo con l’amministrazione, offre ai cittadini, per consentire il ritiro dei nuovi kit e favorire il passaggio alla tariffa corrispettiva, che avverrà dal prossimo anno”. Il Pop Up Alia Store offre informazioni sulla nuova tariffa e fornisce la nuova attrezzatura di raccolta, da ritirare previa consegna dei vecchi contenitori, come da lettera sulla Taric inviata da Alia agli utenti di Carmignano. Il nuovo kit è composto da tre contenitori per carta e cartone, organico e residuo non differenziabile, e sacchi per la raccolta del multimateriale leggero (imballaggi e contenitori in plastica, metalli e tetrapak), tutti dotati di strumenti digitali di rilevazione (Tag)