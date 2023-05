Sportello Unico Edilizia, dal 15 maggio il nuovo portale

SESTO FIORENTINO – Domani, venerdì 12 maggio, il portale per la presentazione delle pratiche edilizie sarà disattivato per permettere il passaggio al nuovo sistema che sarà disponibile da lunedì 15 maggio.Nei giorni di venerdì 12, sabato 13, domenica 14 maggio e fino all’attivazione del nuovo portale non sarà possibile presentare nuove pratiche. Le pratiche eventualmente […]

SESTO FIORENTINO – Domani, venerdì 12 maggio, il portale per la presentazione delle pratiche edilizie sarà disattivato per permettere il passaggio al nuovo sistema che sarà disponibile da lunedì 15 maggio.

Nei giorni di venerdì 12, sabato 13, domenica 14 maggio e fino all’attivazione del nuovo portale non sarà possibile presentare nuove pratiche. Le pratiche eventualmente presentate via pec saranno dichiarate irricevibili ai sensi del vigente regolamento edilizio. Da venerdì 12 a mercoledì 17 maggio le integrazioni di pratiche già presentate attraverso il vecchio portale inviate via Pec saranno accettate solo e soltanto per scadenze improrogabili, pena la dichiarazione di irricevibilità. A partire da giovedì 18 maggio tutte le pratiche, sia nuove che già esistenti, dovranno essere gestite esclusivamente attraverso il nuovo portale.