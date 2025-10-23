Stadio Franchi, i gruppi di centrodestra preannunciano mozione di sfiducia al sindaco Funaro

FIRENZE – Come era prevedibile, alla notizia che la chiusura dei lavori alla curva Fiesole è stata posticipata (Stadio Franchi, Funaro: “La chiusura dei lavori alla curva Fiesole slitta al 2027” – Piana Notizie), il dibattito politico in città si è subito infiammato. Come dimostra anche la presa di posizione dei gruppi di opposizione di […]

FIRENZE – Come era prevedibile, alla notizia che la chiusura dei lavori alla curva Fiesole è stata posticipata (Stadio Franchi, Funaro: “La chiusura dei lavori alla curva Fiesole slitta al 2027” – Piana Notizie), il dibattito politico in città si è subito infiammato. Come dimostra anche la presa di posizione dei gruppi di opposizione di centrodestra, Lista Schmidt, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Gruppo Misto-Noi Moderati che “alla luce delle rivelazioni del sindaco di Firenze circa il rinvio dei lavori di costruzione della nuova curva Fiesole, informazioni giunte solo a mezzo stampa e – guarda caso – successivamente alla tornata elettorale; considerate le molteplici sollecitazioni indirizzate al primo cittadino e alla giunta nel corso di tutto il mandato in relazione alla stessa tematica, tutte rimaste prive di risposta; tenuto conto delle gravi incertezze che questo rinvio comporta in termini di allungamento dei tempi di cantiere, rischio definanziamento e, non ultimo, rottura del rapporto fiduciario con la cittadinanza, i consiglieri dei gruppi di opposizione di centrodestra annunciano la proposta di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, chiedendo contestualmente alle altre forze di minoranza e a tutti i consiglieri di maggioranza scoraggiati e sconfortati per quanto accaduto, la disponibilità alla sottoscrizione”.