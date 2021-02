Stadio Franchi, Palazzo Vecchio dopo l’audizione del soprintendente Pessina: “Non solo vincoli ma anche possibilità di sviluppo”

FIRENZE – Il soprintendente Andrea Pessina è stato ascoltato in una Commissione congiunta urbanistica e cultura e sport sullo stadio Artemio Franchi. “Un dibattito articolato e molto costruttivo – sottolineano i presidenti di Commissione Renzo Pampaloni (Territorio, urbanistica, infrastrutture, patrimonio) e Fabio Giorgetti (Cultura e sport) – che ha fatto emergere non solo i vincoli […]

FIRENZE – Il soprintendente Andrea Pessina è stato ascoltato in una Commissione congiunta urbanistica e cultura e sport sullo stadio Artemio Franchi. “Un dibattito articolato e molto costruttivo – sottolineano i presidenti di Commissione Renzo Pampaloni (Territorio, urbanistica, infrastrutture, patrimonio) e Fabio Giorgetti (Cultura e sport) – che ha fatto emergere non solo i vincoli sullo stadio di Firenze ma anche le possibilità di sviluppo all’interno delle linee guida del Mibact. Secondo Pessina, con una adeguata manutenzione, lo stadio, soprattutto grazie alla futura copertura, è in grado di raddoppiare i suoi anni di vita.

“Le commissioni 3 e 5 – proseguono Fabio Giorgetti e Renzo Pampaloni – si faranno garanti del percorso sulla riqualificazione dello stadio e del quartiere del Campo di Marte con altre occasioni di approfondimento come quella avvenuta stamani. È necessario trovare sinergie tra impegni economici per la manutenzione ed una piena vivibilità dello stadio e del territorio circostante. Per vera vivibilità dello stadio intendiamo anche l’introduzioni di altre funzioni pubbliche, una condizione fondamentale per garantire nel tempo tutti gli investimenti infrastrutturali e manutentivi che lo stadio Franchi merita e necessità. Il concorso di progettazione, che presto verrà bandito è lo strumento che oggi abbiamo a disposizione”.