Stadio Franchi, Toccafondi (IV): “Il Ministero ha confermato le risorse e il cronoprogramma per il Franchi”

FIRENZE – Il futuro del… futuro stadio della Fiorentina resta sempre al centro del dibattito politico. “Il Mibact, rispondendo alla mia interrogazione odierna, ha confermato l’intervento economico sullo stadio Franchi di 95 milioni attraverso il Pnrr e di 13 milioni del Comune di Firenze. Ha, inoltre, illustrato il cronoprogramma della riqualificazione che dovrebbe finire entro dicembre 2025”: parole, queste, pronunciate oggi da Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva, nel corso della trasmissione “Parliamoci chiaro” su Lady Radio.



“Lo stadio Franchi progettato nel 1929 dall’ingegner Pier Luigi Nervi è un bene artistico e quindi tutelato in quanto di alto valore storico artistico e architettonico, come ribadito dal Ministero per i beni culturali. Indicato tra le opere più importanti del ‘900. Un patrimonio culturale tutelato, quindi, come sottolineato dalle sovrintendenze. Giusto allora che il governo lo abbia inserito tra i 14 progetti strategici inseriti nel Pnrr per i grandi attuatori culturali. La risposta all’interrogazione odierna del Mibac conferma l’intervento economico di 95 milioni del Ministero attraverso il Pnrr e i 13 milioni del comune di Firenze ed indica un cronoprogramma che parte dalla progettazione entro settembre 2021, passa alla gara tra ottobre 2021 e marzo 2022 e la realizzazione e collaudo tra gennaio 2023 e dicembre 2025”, ha continuato il deputato.

“Noi abbiamo sempre preferito la possibilità di un nuovo stadio salvaguardando alcuni elementi del Franchi e quindi di vedere investite risorse del privato, questa strada purtroppo non è stata percorribile. Bene, quindi, questo intervento del ministero. Non sarà un nuovo impianto ma almeno il Franchi verrà reso funzionale per noi tifosi”, ha concluso Toccafondi.