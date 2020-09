Stadio, ingegneri: “Demolizione? Non scherziamo. Pensiamo alla messa in sicurezza e alla viabilità”

FIRENZE – “Demolizioni del Franchi? Non scherziamo, non starei nemmeno a parlarne. La messa in sicurezza e l’adeguamento sismico sono assolutamente possibili. Ma per lo stadio credo sia necessario altro, un progetto complessivo sulla viabilità e la garanzia di poterlo raggiungere in maniera adeguata e sicura”: lo ha detto Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli ingegneri della […]

FIRENZE – “Demolizioni del Franchi? Non scherziamo, non starei nemmeno a parlarne. La messa in sicurezza e l’adeguamento sismico sono assolutamente possibili. Ma per lo stadio credo sia necessario altro, un progetto complessivo sulla viabilità e la garanzia di poterlo raggiungere in maniera adeguata e sicura”: lo ha detto Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze, che è intervenuto questa mattina a Lady Radio sulla questione stadio commentando le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. “Sono necessari posti auto, tramvia, soluzioni sulla viabilità – ha aggiunto – e anche un parcheggio interrato se ci sono le condizioni giuste. L’importante è fare un progetto integrato: è inutile fare uno stadio bellissimo, quando fuori è un disastro”. Lo stadio a Campi, “presenta di certo molti meno vincoli rispetto a Campo di Marte, – ha concluso – ma non sta a noi entrare nel merito di queste scelte”.