Stadio, ingegneri Firenze: “Nuova vita per l’opera di Nervi e l’area di Campo di Marte”

FIRENZE – “Il bando per il concorso internazionale annunciato oggi dal sindaco Dario Nardella, e previsto in pubblicazione per venerdì, è un passo storico per lo stadio Artemio Franchi. Grazie al finanziamento derivante dal Pnrr potrà davvero esserci una nuova vita per l’opera di Pierluigi Nervi e al tempo stesso per tutta l’area di Campo di Marte. La riqualificazione dell’impianto potrà essere, se correttamente indirizzata, anche un’opportunità di miglioramento per tutto il quartiere e i suoi abitanti se verranno sviluppate soprattutto nuove infrastrutture legate allo sport e al tempo libero per fare dell’area del Campo di Marte una vera cittadella dello sport”: a parlare così è Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli ingegneri di Firenze.

“Un plauso a chi ha creduto in questa operazione, discussa a lungo negli anni, e che siamo fiduciosi possa iniziare e proseguire positivamente sempre all’insegna del confronto. Adesso – aggiunge Fianchisti – attendiamo solo la pubblicazione ufficiale del bando”. Anche la data di completamento dei lavori, prevista il 2026, è un fattore che viene sottolineato positivamente e che “lascia ben sperare sul felice andamento degli interventi e il rigore nel rispettare tutte le tempistiche”.