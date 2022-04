Stadio Innocenti di Quinto: un progetto per la riqualificazione

SESTO FIORENTINO – Risistemazione della pista d’atletica e interventi di miglioramento nell’area interna del campo da gioco: sono alcuni dei lavori previsti dal progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo “Danilo Innocenti” di Quinto Basso elaborato dall’amministrazione comunale. Il progetto prevede anche interventi nel corpo di fabbrica, negli spogliatoi e alle tribune. Interventi diffusi che riguardano, in alcuni casi anche abbattimenti di barriere architettoniche con la creazione di un servizio igienico sul piano tribune per portatori di handicap, l’installazione di un servoscala esterno per accesso alla pista di atletica in modo da raccordare il piano spogliatoi al piano gioco.

L’impianto sportivo di Quinto Basso, vicino alla Eli Lilly, è dotato di un campo di calcio regolamentare, pista di atletica, pedana per il salto in alto e pista per il salto in lungo, pedana per i lanci, tribune scoperte con spogliatoi collocati nella parte sotto, una piccola palestra con spogliatoi, piastra polivalente per attività ricreative all’esterno della palestra. E’ stato costruito negli anni Ottanta, poi nel 2011 è avvenuta una riqualificazione e nel 2013 è stato realizzato il progetto, finanziato da Eli Lilly che ha interessato l’impermeabilizzazione parziale delle tribune e la riqualificazione della palestra situata sotto le gradinate dell’impianto. Poi è stata realizzata una nuova area parcheggio e l’ampliamento di quello esistente. Nel 2018 è stato realizzato un nuovo impianto di irrigazione a servizio sia del campo di calcio principale che del campo di calcetto sussidiario. Il nuovo progetto che prevede anche l’eliminazione delle barriere architettoniche, è stato elaborato dal Comune per partecipare ad alcuni bandi regionali per finanziare l’intervento.