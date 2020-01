Stadio, nuovo incontro fra Rocco Commisso e il sindaco Nardella

FIRENZE – Come riporta Lady Radio, nuovo incontro questa mattina fra il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Un faccia a faccia di due ore al termine del quale il patron viola ha dichiarato che “oggi abbiamo fatto un passo avanti”. Sul tavolo, ovviamente, il nuovo stadio della Fiorentina: “E’ stato un buon incontro con una serie di domande tecniche circa il progetto della Mercafir”, ha detto invece Nardella, spiegando di aver fornito con i suoi tecnici informazioni utili su tasse e procedure, informazioni che qualunque altro soggetto interessato potrà chiedere all’amministrazione comunale. “Spero che la decisione della Fiorentina finisce sul progetto di realizzazione del nuovo stadio, se in futuro però dovessero emergere altre opzioni siamo pronti a collaborare”. E che, del resto, altre opzioni siano sul tavolo di Commisso, lo conferma lo stesso presidente viola: “Voglio avere più opzioni”. Forse anche per questo è tornato a bussare alla porta della Soprintendenza: “Voglio vedere che intenzioni hanno rispetto al Franchi, ho notato una tendenza un pochino più flessibile” Commisso non nasconde le sue perplessità: “Firenze è bellissima ma è limitata nei posti a disposizione per fare uno stadio. Anche fuori le soluzioni non sono ottimali, a Campi Bisenzio le cose non sono più facili”. E anche sull’area Mercafir non ha nascosto le proprie “perplessità”.