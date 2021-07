Stadio Torrini: con il rinnovamento diventerà un “parco” per lo sport

SESTO FIORENTINO – Il progetto di rinnovamento dello Stadio Torrini rivede l’area sportiva mantenendola ad alti livelli, sfrutta gli spazi per contenere all’interno anche un parco pubblico. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale della risistemazione dell’impianto di piazza Bagnolet con l’accensione del mutuo da parte del gestore Sestese Calcio con la fideiussione del Comune e le polemiche suscitate anche la scelta di utilizzare erba sintetica (riciclabile) per il campo da calcio, i dirigenti della Sestese ricordano che lo Stadio Torrini è “lo stadio più importante nell’area metropolitana dopo il Franchi di Firenze ed è un parco pubblico aperto tutti i giorni”.

“Lo stadio Torrini è stato il luogo principe per lo sport – ha detto l’assessore allo sport Damiano Sforzi – ed era giusto metterlo in condizioni di essere moderno. Da tempo dovevano essere fatti i lavori al campo sussidiario iche versa in cattive condizioni. Questo progetto permette di rinnovare completamente lo Stadio. Il campo in erba sintetica permette un maggiore utilizzo e minori costi di manutenzione: con il campo in erba l’utilizzo annuale è di 500 ore contro le mille del campo sintentico con un risparmio di acqua e di manutenzione. Il campo in erba sintetica sarà completamente riciclabile e quindi significa che il risultato ecologico è raggiunto”.

Gli interventi riguardano il rifacimento delle tribune e degli spogliatoi previsti anche per le donne, infatti la Sestese sta puntando ad aumentare la propria proposta sportiva aprendo al mondo femminile.

“Per quanto riguarda la parte economica – ha detto Sforzi – la società sportiva ha chiesto un milione di euro di mutuo sul quale il Comune si è fatto garante con la fideiussione, a fronte di un intervento di un milione e 800mila”.

Tra gli interventi due nuovi spogliatoi di cui uno per arbitri, un altro gruppo di servizi igienici per chi frequenta ogni giorno l’area dello Stadio e l’illuminazione con Led. Entro 19 agosto verrà realizzata la zona sportiva, mentre per i nuovi fabbricati si dovrà attendere il prossimo anno.