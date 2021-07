Stadio Torrini: il Consiglio approva i lavori e la convenzione con la Società sportiva

SESTO FIORENTINO – Uno stadio rimesso a nuovo pronto per il futuro dello sport, in particolare del calcio: lo Stadio Torrini sarà risistemato grazie ad una convenzione tra l’amministrazione comunale e la società Sestese con la quale il Comune concede una garanzia fideiussoria alla società sportiva per circa un milione di euro a fronte di […]

SESTO FIORENTINO – Uno stadio rimesso a nuovo pronto per il futuro dello sport, in particolare del calcio: lo Stadio Torrini sarà risistemato grazie ad una convenzione tra l’amministrazione comunale e la società Sestese con la quale il Comune concede una garanzia fideiussoria alla società sportiva per circa un milione di euro a fronte di un milione e mezzo di euro di lavori. Durante della convenzione 15 anni.

L’intervento riguarda l’illuminazione con l’adeguamento degli impianti e la sostituzione delle luci con Led per l’efficientamento energetico, riqualificazione di campo da erba naturale a sintentica con ampliamento all’omologazione alle normative in vigore, la realizzazione di spogliatoi per i campi a 7 e per gli altri nuovo ingresso dei mezzi di soccorso da viale Pratese, la trasformazione del campo a 7 a campo 5 e del manto e la sostituzione del campo Biagiotti con la possibilità di aver un campo a 11 e dividere in due campi a 7 per aumentare l’utenza. Inoltre sarà risistemata la casa del custode per renderla fruibile e riqualificata la tribuna coperta. Così il vicesindaco Damiano Sforzi ha presentato alcuni interventi previsti per lo stadio Torrini nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

“E’ l’ultima delibera importante che riguarda l’impiantistica importante. – ha detto Sforzi – Gli investimenti per quanto riguarda gli impianti sportivi si assesta attorno al netto di questo intervento attorno a 2 milioni di euro fra investimenti pubblici, fondi intercettati attraverso bandi, finanziamenti diretti da parte dell’amministrazionen comunale, sponsorizzazioni e finanziamenti di natura privata. Laciamo alla nostra città a chi fa sport o attività motoria una città migliore a quando ci siamo insediati. Altro milione e mezzo che va ad investire lo stadio comunale . E’ stato un lavoro impegnativo per tutti perchè queste operazioni sono molto complicate.Investimento da parte della società sportiva che fa l’investimento. Lo Stadio Torrini è stato sempre ben tenuto, ora sarà all’altezza per rispondere alle esigenze sportive future”.

Sono state approvate sia lo schema di convenzione per la rigenerazione dell’impianto Torrini sia la concessione di garanzia fideiussoria alla società sportiva sestese. Contrari: Sesto Bene comune, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. A favore oltre i gruppi di maggioranza anche il PD. E.A