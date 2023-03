Stage nazionale delle discipline orientali della Uisp: a Riccione poker di Dan per la Shin Do Kan

LASTRA A SIGNA – Nuovo traguardo per la Shin Do Kan di Lastra a Signa che, nel fine settimana, ha visto la promozione di tre nuovi 3º Dan e un 4º Dan parziale. A Riccione, infatti, si è svolto lo stage nazionale tecnico/agonistico di Judo delle discipline orientali della Uisp e nell’occasione è stato organizzato […]

LASTRA A SIGNA – Nuovo traguardo per la Shin Do Kan di Lastra a Signa che, nel fine settimana, ha visto la promozione di tre nuovi 3º Dan e un 4º Dan parziale. A Riccione, infatti, si è svolto lo stage nazionale tecnico/agonistico di Judo delle discipline orientali della Uisp e nell’occasione è stato organizzato un incontro amichevole a squadre con la partecipazione di cinque rappresentative miste, due della Fijilkam, due della Uisp e una rappresentativa della Shin Do Kan di Lastra e Signa, con la convocazione di Gionata Benelli e Viola Malpezzi. Torneo che è andato ad appannaggio della squadra albanese ma che ha permesso agli atleti lastrigiani di fornire delle buone prestazioni. Nella parte finale dello stage, inoltre, si sono svolti gli esami di grado (Dan) alla quale hanno partecipato quattro atleti della Shin Do Kan: Massimo Galdiero, Giacomo Targetti, Fabio D’Angelo e Gionata Benelli, tutti già insegnanti nei corsi tecnici della stessa Shin Do Kan e che a Riccione hanno fatto un esame esemplare superandolo con disinvoltura. “Al motto del maestro Kano Jigoro, fondatore del Judo, “Io e gli altri insieme per crescere e progredire”, si va avanti e si cresce con risultati veramente rilevanti”, ha commentato il maestro Stefano Nistri congratulandosi con tutti i suoi atleti.