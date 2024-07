Stamani la prima riunione della giunta del sindaco Bugetti: “Visione, metodo e concretezza”

PRATO – L’approvazione di tre delibere tecniche, ma soprattutto la condivisione del metodo di lavoro da seguire nelle prossime settimane e a lungo termine per amministrare al meglio la città. E’ la sintesi della prima riunione della giunta Bugetti, svoltasi stamani, 2 luglio, in Comune. Presenti tutti e nove gli assessori della squadra nominata la scorsa settimana dalla sindaca. E’ la partenza ufficiale del lavoro amministrativo ma è anche un momento di condivisione carico di emozione ed entusiasmo per l’inizio del mandato alla guida del Comune. Per raggiungere risultati importanti in tempi certi, è fondamentale impostare il lavoro iniziale in modo snello ed efficace: “Voglio un lavoro coordinato e integrato, – spiega Bugetti – lo spirito con cui approcciarsi è questo: dobbiamo lavorare in modo trasversale. Di fronte alle difficoltà o ai progetti complessi è importante essere uniti e attuare un lavoro di squadra coinvolgendo anche i consiglieri”.

Tra le priorità per le prossime settimane ci sono sicuramente la riorganizzazione della macchina comunale con il potenziamento degli uffici più strategici o in sofferenza, il lavoro sulle frazioni con la creazione di punti di ascolto lanciato in campagna elettorale. “Altra cosa importante – conclude Bugetti – è monitorare i tanti progetti in corso che ereditiamo da chi ci ha preceduto per accompagnarli alla conclusione nei tempi e nei modi stabiliti. C’è la visione, c’è il metodo, c’è la concretezza. Tutti ingredienti importanti per far bene il compito che ci hanno assegnato i cittadini dandoci fiducia”. Il sindaco ha inoltre lanciato l’idea di una giornata di ritiro con tutta la giunta e la maggioranza in consiglio comunale da organizzare nei prossimi mesi per rafforzare lo spirito di condivisone e il senso di appartenenza. “Solo insieme saremo davvero forti”.