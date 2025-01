“Stamattina è stato inverno”: il giorno della memoria con le riflessioni di Manola Nifosì fra passato e futuro

CAMPI BISENZIO – Riflessioni su un passato prossimo e un futuro imminente: sono quelle di e con Manola Nifosì che, in occasione del giorno della memoria, danno appuntamento oggi pomeriggio alle 18 all’interno della Bibliocoop in via Buozzi. Con “Stamattina è stato inverno”, iniziativa organizzata dall’associazione “A futura memoria” insieme alla sezione soci Coop di Campi Bisenzio e al Centro iniziative teatrale. Le riflessioni sono su un passato prossimo e un futuro imminente, grazie alla regia della stessa Manola Nifosì e di Sergio Aguirre. “La mia inclinazione ad andare a spasso nel tempo, avanti e indietro, – racconta Nifosì – mi ha permesso di imbattermi in una vecchia storia di famiglia che sembrava si fosse persa per sempre. Una di quelle storie che segnano il destino di chi la vive. Oggi raccontarvela è per me di conforto e di ispirazione. Vi auguro lo sia anche per voi”. Contemporaneamente al primo piano si terrà un laboratorio creativo letture per i bambini e letture e disegni per esplorare memoria e inclusione (ingresso gratuito).