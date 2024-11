Stanasel (Lega): “Protezione civile e volontariato meritano più di belle parole. Adesso si raddoppino i fondi nel bilancio comunale”

PRATO – “Un incremento effettivo dei fondi nel bilancio, perché solo con risorse adeguate potremo garantire ai cittadini di Prato una Protezione civile capace di rispondere alle emergenze e tutelare la nostra comunità”: è quanto chiede Claudiu Stanasel, vice-presidente del consiglio comunale e capo gruppo della lega a Prato, dopo l’evento istituzionale organizzato dal Comune di Prato per ringraziare le associazioni di volontariato della Protezione civile a un anno dall’alluvione.

“Un anno fa – spiega – mi sono battuto in consiglio comunale per chiedere all’allora amministrazione Biffoni un significativo incremento dei fondi destinati alla Protezione civile e alle associazioni di volontariato, sottolineando l’importanza di un sostegno strutturale per garantire la sicurezza, la prevenzione e un intervento efficace nelle situazioni di emergenza. Tuttavia, la proposta è stata respinta, lasciando inalterati stanziamenti del tutto insufficienti rispetto alle crescenti sfide operative che questa realtà si trova ad affrontare quotidianamente”.

Durante la cerimonia di ieri pomeriggio il sindaco Bugetti ha riconosciuto pubblicamente il ruolo cruciale della Protezione civile per la sicurezza di Prato, impegnandosi ad aumentare il supporto comunale verso questa istituzione. “E’ per questo che mi aspetto che la giunta agisca concretamente e che il prossimo bilancio comunale includa un raddoppio dei fondi destinati alla Protezione civile. Non sono sufficienti belle parole: servono fatti chiari e misure immediate per garantire che la Protezione civile abbia i mezzi e le risorse per operare con efficacia”,

“Il sindaco Bugetti – conclude – ha già dimostrato di avere fondi disponibili, come dimostrato dall’aumento di spesa per la nuova riorganizzazione amministrativa che ha introdotto il nuovo “Ufficio del sindaco” e l’assunzione di personale aggiuntivo in base agli articoli 90 e 110 per compensare le carenze dell’attuale Giunta. Inoltre tengo a ricordare anche l’ultima variazione di bilancio in cui si è dimostrato chiaramente che esistono risorse finanziarie supplementari da destinare per rafforzare settori come questo. Dunque, non ci sono scuse per non supportare adeguatamente chi si impegna ogni giorno per la sicurezza della nostra città”.