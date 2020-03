Stare a casa. Andrea Sole Costa “Continuo a dipingere, ma sono una lavoratrice autonoma e questa situazione è difficile”

SESTO FIORENTINO – Restare a casa in questi giorni non è facile per tutti e lo è ancora meno per chi deve interrompere il proprio lavoro. Andrea Sole Costa è una pittrice che tiene anche lezioni di pittura molto seguite e in questo momento ha dovuto abbandonare i proprio corsi, ma molte delle sue opere sono visibili anche sul web.

Cosa significa per te questa situazione?

Per noi, lavoratori autonomi significa continuare ad avere spese, ma non poter guadagnare niente. Io ci lavoro da casa per offrire e condividere, quale insegnante di pittura e pittrice, le mie conoscenze usando i modesti mezzi tecnici che possiedo. Ma come un dono, non ho l’attrezzatura per fare lezioni online e riscuotere da questo. In positivo direi che ho tempo per preparare il mio lavoro futuro

Come trascorri le giornate a casa?

Le giornate a casa sono per lo più dedicate a dipingere, registrare ed editare i video del mio lavoro pittorico per condividere online con i miei studenti e in generale. Cerco di continuare con le mie attività quali solo studio dell’inglese e la meditazione. Mi manca l’attività fisica però.

Restando a casa hai recuperato qualche attività che avevi abbandonato?

Si, ho ricuperato tempo per dipingere, nelle mie giornate abituali il lavoro mi lascia poco tempo per farlo

Quando tutto finirà pensi che questa esperienza influenzerà la tua attività?

Al momento posso dire che è aumentata molto la mia comunicazione con le persone e che sto migliorando alcune mie tecniche perciò quando questo sarà finito spero di poter ripartire alla grande e di creare di ricuperare il ritmo lavorativo ma con un bagaglio enorme di riflessioni e con una coscienza diversa del valore del mio e del nostro tempo

Un consiglio per chi resta a casa?

Direi alle persone che stanno a casa di cercare di evitare di cadere in preda al panico o alla disperazione, di cercare di usare il loro tempo per fare piccole cose gratificanti e di immaginare come faremmo per rimetterci in pista!